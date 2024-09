O que é armazenamento em nuvem?

Conforme mencionado, o armazenamento em nuvem ajuda as empresas a reduzir os custos, eliminando a infraestrutura interna de armazenamento. Mas os modelos de preços do armazenamento em nuvem variam. Alguns provedores de armazenamento em nuvem cobram mensalmente o custo por gigabyte, enquanto outros cobram taxas com base na capacidade armazenada. As taxas variam muito; você pode pagar USD 1,99 ou USD 10 por 100 GB de armazenamento mensalmente, com base no provedor escolhido. As taxas adicionais para a transferência de dados da sua rede para as taxas baseadas no armazenamento em nuvem geralmente estão incluídas no preço global do serviço.

Os provedores podem cobrar taxas adicionais além do custo básico de armazenamento e transferência de dados. Por exemplo, é possível que você seja cobrado uma taxa adicional sempre que acessar dados na nuvem para fazer alterações ou exclusões, ou para mover dados de um local para outro.Quanto mais dessas ações você realizar mensalmente, mais altos serão os seus custos.Mesmo que o provedor inclua algum nível básico de atividade no preço geral, você incorrerá em custos adicionais se exceder o limite permitido.

Os provedores também podem considerar o número de usuários acessando os dados, a frequência com que os usuários acessam os dados e a distância que os dados precisam percorrer em suas cobranças.Eles podem cobrar de forma diferente com base nos tipos de dados armazenados e se os dados exigem níveis adicionais de segurança por motivos de privacidade e conformidade regulatória.

Exemplos

Serviços de armazenamento em nuvem estão disponíveis em dezenas de provedores para atender a todas as necessidades, desde as de usuários individuais até organizações multinacionais com milhares de locais.Por exemplo, você pode armazenar e-mails e senhas na nuvem, bem como arquivos como planilhas e documentos do Word para compartilhar e colaborar com outros usuários. Esse recurso facilita a colaboração dos usuários em um projeto, o que explica por que a transferência e o compartilhamento de arquivos estão entre os usos mais comuns dos serviços de armazenamento em nuvem.

Alguns serviços oferecem gerenciamento de arquivos e sincronização, garantindo que as versões dos mesmos arquivos em múltiplos locais sejam atualizadas sempre que alguém as modifica.Você também pode obter recursos de gerenciamento de arquivos por meio dos serviços de armazenamento em nuvem. Com ele, você pode organizar documentos, planilhas e outros arquivos como quiser e torná-los acessíveis a outros usuários. Os serviços de armazenamento em nuvem também podem lidar com arquivos de mídia, como vídeo e áudio, bem como grandes volumes de registros de banco de dados que, de outra forma, ocupariam muito espaço em sua rede.

Independentemente das suas necessidades de armazenamento, você não deve encontrar dificuldades para encontrar um serviço de armazenamento em nuvem que ofereça recursos e funcionalidade de que você precisa.