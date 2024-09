De acordo com o relatório Custo de uma violação de dados da IBM, o phishing e as credenciais comprometidas estão entre os vetores de cyberattack mais comuns. Juntos, eles respondem por 31% das violações de dados. Ambos os vetores geralmente funcionam roubando senhas, que os hackers podem usar para sequestrar contas e dispositivos legítimos para causar estragos.

Os hackers geralmente têm como alvo senhas porque elas são muito fáceis de decifrar por meio de força bruta ou engano. Além disso, como as pessoas reutilizam senhas, os hackers muitas vezes podem usar uma única senha roubada para invadir várias contas. As consequências de uma senha roubada podem ser significativas para usuários e organizações, levando a roubo de identidade, roubo monetário, sabotagem do sistema e muito mais.

A 2FA ajuda a impedir o acesso não autorizado adicionando uma camada extra de segurança. Mesmo que os hackers consigam roubar uma senha, eles ainda precisam de um segundo fator para entrar. Além disso, esses segundos fatores geralmente são mais difíceis de roubar do que um fator de conhecimento; os hackers teriam que falsificar a biometria, imitar comportamentos ou roubar dispositivos físicos.

As organizações também podem usar métodos de autenticação de dois fatores para atender aos requisitos de conformidade. Por exemplo, o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS) exige explicitamente MFA para sistemas que lidam com dados de cartão de pagamento.4 Outras regulamentações como a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) não exigem explicitamente a 2FA. No entanto, a autenticação com dois fatores pode ajudar as organizações a atender aos rigorosos padrões de segurança definidos por essas leis.

Em alguns casos, as organizações foram obrigadas a adotar a autenticação multifatorial após violações de dados. Por exemplo, em 2023, a Federal Trade Commission encomendou ao vendedor online de bebidas alcoólicas que implementasse o MFA após uma violação que afetou 2,5 milhões de clientes.5