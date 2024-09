O que é engenharia social?

As táticas e técnicas de engenharia social são fundamentadas na ciência da motivação humana. Elas manipulam as emoções e os instintos das vítimas de maneiras que comprovadamente levam as pessoas a tomar atitudes que não são de seu interesse.

A maioria dos ataques de engenharia social emprega uma ou mais das seguintes táticas:

Simular uma marca confiável

Fazer-se passar por uma agência governamental ou figura de autoridade

Induzir medo ou senso de urgência

Apelar à ganância

Apelar para a utilidade ou curiosidade

Como uma marca confiável

Os golpistas geralmente se fazem passar por empresas que as vítimas conhecem, confiam e talvez façam negócios com frequência ou regularmente, tão regularmente que seguem as instruções dessas marcas de modo automático, sem tomar as devidas precauções.

Alguns golpistas de engenharia social utilizam kits amplamente disponíveis para criar sites falsos que se assemelham aos de grandes marcas ou empresas.

Fazer-se passar por uma agência governamental ou figura de autoridade

As pessoas confiam, respeitam ou temem a autoridade (em vários graus).

Os ataques de engenharia social utilizam esses instintos com mensagens que parecem ou afirmam ser de agências governamentais (por exemplo, FBI ou Receita Federal), figuras políticas ou até mesmo celebridades.

Induzir medo ou senso de urgência

As pessoas tendem a agir de forma precipitada se assustadas ou apressadas.

Os golpes de engenharia social podem usar diversas técnicas para induzir medo ou urgência nas vítimas. Por exemplo, dizer à vítima que uma transação de crédito recente não foi aprovada, que um vírus infectou o seu computador, que uma imagem usada no seu site viola direitos autorais e assim por diante. A engenharia social também pode apelar ao medo de perder (FOMO) das vítimas, o que cria um tipo diferente de urgência.

Apelar à ganância

O golpe do Príncipe Nigeriano, um e-mail no qual alguém que afirma ser alguém da realeza nigeriana tentando fugir de seu país oferece uma recompensa financeira gigante em troca das informações da conta bancária do destinatário ou de uma pequena taxa antecipada, é um dos exemplos mais conhecidos de engenharia social que apela à ganância.

Este tipo de ataque de engenharia social também pode vir de uma suposta figura de autoridade e cria um senso de urgência, o que é uma combinação poderosa. Esse golpe é tão antigo quanto o próprio e-mail, mas ainda arrecadava US$ 700 mil por ano em 2018.

Apelar para a utilidade ou curiosidade

As manobras de engenharia social também podem apelar para a boa vontade das vítimas.

Por exemplo, uma mensagem que parece ser de um amigo ou de um site das mídias sociais pode oferecer ajuda técnica, pedir participação em uma pesquisa, alegar que a postagem do destinatário se tornou viral e apresentar um link que sofreu spoofing para um site falso ou baixar malware.