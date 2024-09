A MFA confunde os hackers em dois níveis. Eu seu nível mais básico, é mais difícil hackear dois ou mais fatores do que apenas um. Mas, em última análise, a força de qualquer esquema de MFA depende dos tipos de fatores de autenticação exigidos de um usuário.

Fatores de conhecimento: algo que o usuário sabe

Fatores de conhecimento são informações que, teoricamente, apenas o usuário saberia, como senhas, PINs e respostas a perguntas de segurança. Os fatores de conhecimento são os tipos de fator de autenticação mais usados e também os mais vulneráveis. Os hackers podem obter senhas e outros fatores de conhecimento por meio de ataques de phishing, instalando gravadores de pressionamento de tecla ou spyware nos dispositivos dos usuários ou executando scripts ou bots que geram e testam senhas em potencial até que uma funcione.

Outros fatores de conhecimento não apresentam desafios muito maiores. As respostas de algumas perguntas de segurança podem ser descobertas por um hacker que conheça o usuário ou que faça um pouco de pesquisa em redes sociais. Outros podem ser relativamente fáceis de adivinhar. Portanto, não é de se admirar que credenciais comprometidas foram o vetor de ataque inicial mais explorado em 2022, de acordo com o estudo Cost of a Data Breach de 2022 da IBM.

Um equívoco comum é que exigir dois fatores de conhecimento, como uma senha e a resposta a uma pergunta de segurança, constitui MFA. A exigência de um segundo fator de conhecimento oferece segurança adicional, mas a verdadeira MFA exige o uso de dois ou mais tipos de fatores.

Fatores de posse: algo que o usuário tem

Os fatores de posse são objetos físicos que os usuários possuem, como um token ou crachá, que concede acesso a um trava física, um dispositivo móvel com um aplicativo autenticador instalado ou um cartão inteligente que contém informações de autenticação.

Muitas implementações MFA usam um método chamado "phone-as-a-token", em que o telefone celular do usuário recebe ou gera a informação necessária para se tornar um fator de posse. Conforme observado acima, a MFA geralmente envia uma senha descartável (OTP) para o telefone de uma pessoa por meio de mensagem de texto, e-mail ou chamada telefônica. Mas as OTPs também podem ser geradas por aplicativos especiais para telefones celulares, conhecidos como apps autenticadores. E alguns sistemas de autenticação enviam notificações por Push em que os usuários podem simplesmente dar um toque para confirmar sua identidade.

Outros sistemas de soluções MFA utilizam tokens físicos, ou chaves de segurança de hardware dedicadas. Alguns tokens físicos se conectam à porta USB de um computador e transmitem informações de autenticação para a página de login. Outros geram OTPs para serem inseridas pelo usuário.

Os fatores de posse oferecem diversas vantagens sobre os fatores de conhecimento. Agentes maliciosos precisam ter o fator em sua posse no momento do login para personificar um usuário. Como eles operam em uma rede (SMS) diferente do aplicativo (IP), um hacker teria de interceptar dois canais de comunicação diferentes para roubar as credenciais. Mesmo que um hacker pudesse obter uma OTP, seria necessário obtê-la e usá-la antes que expirasse, sem que fosse possível usá-la novamente.

Mas existem riscos. Por serem objetos (e geralmente pequenos), os tokens físicos podem ser roubados, perdidos ou extraviados. Embora as OTPs sejam mais difíceis de roubar do que senhas tradicionais, elas ainda são suscetíveis a ataques sofisticados de phishing ou man-in-the-middle, ou clonagem de cartão SIM, em que agentes maliciosos criam uma duplicata funcional do cartão SIM do smartphone da vítima.

Fatores inerentes: Algo particular do usuário

Fatores inerentes, também chamados de biometria, são características físicas ou traços exclusivos do usuário. As impressões digitais de uma pessoa, voz, características faciais ou padrões da retina e íris são exemplos de fatores inerentes. Atualmente, diversos dispositivos móveis podem ser desbloqueados por meio de impressões digitais ou reconhecimento facial; alguns computadores podem usar impressões digitais para inserir senhas em web sites ou aplicativos.

Fatores inerentes são os fatores mais difíceis de roubar. Eles não podem ser esquecidos, perdidos ou extraviados e são extraordinariamente difíceis de replicar.

Mas isso não significa que eles são à prova de falhas. Se os fatores inerente estiverem armazenados em um banco de dados, eles podem ser roubados. Por exemplo, em 2019, banco de dados biométrico contendo 1 milhão de impressões digitais de usuários foi invadido. Em teoria, os hackers poderiam roubar essas impressões digitais ou vincular suas próprias impressões digitais ao perfil de outro usuário no banco de dados.

Quando dados biométricos são comprometidos, não é possível alterá-los de maneira rápida ou fácil, dificultando a interrupção de ataques em andamento.

Fatores comportamentais: algo que o usuário faz

Fatores comportamentais são artefatos digitais que verificam a identidade de um usuário com base em padrões de comportamento. Um endereço IP ou dados de localização de onde um usuário geralmente efetua login em um aplicativo são exemplos de fatores comportamentais.

Soluções de autenticação comportamental usam inteligência artificial para determinar uma referência para os padrões de comportamento comuns de um usuário e sinalizar atividades anormais, como efetuar login a partir de um novo dispositivo, número de telefone, navegador da Web ou local. Também são usados com frequência em esquemas de autenticação adaptativa (também chamada de autenticação baseada em risco), em que os requisitos de autenticação mudam de acordo com a mudança do risco, como quando um usuário tenta efetuar login de um dispositivo não confiável, tenta acessar um aplicativo pela primeira vez ou tenta acessar dados confidenciais.

Embora os fatores comportamentais ofereçam uma maneira sofisticada de autenticar usuários, sua implementação requer recursos e conhecimento consideráveis. Além disso, se um hacker acessar um dispositivo confiável, ele poderá usá-lo como fator de autenticação.