Soluções de autenticação sem senha

Com a autenticação avançada do IBM Verify, você protege as contas com uma camada adicional de segurança e controla as aplicações com políticas de acesso contextuais e detalhadas. Atenda aos requisitos de conformidade com uma abordagem de MFA unificada para aplicativos, VPN, desktops do Windows e Linux. Ou opte pela autenticação totalmente sem senha com código QR e FIDO2.