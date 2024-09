Os serviços empresariais de gerenciamento de acesso e identidade incluem avaliação e estratégia para otimizar o programa de acesso e identidade da organização, com uma lista priorizada de projetos a serem executados no prazo e dentro dos requisitos orçamentários. Com um programa otimizado, as organizações podem gerenciar o acesso do usuário final a aplicativos e ferramentas populares, proteger informações confidenciais e gerenciar requisitos regulamentares.