O que é gerenciamento de acesso e identidade (IAM)?

Identidades digitais distintas não apenas ajudam as organizações a rastrear usuários, mas também permitem que as empresas definam e apliquem políticas de acesso mais granulares. O IAM permite que as empresas concedam permissões de sistema diferentes para identidades diferentes, em vez de conceder a cada usuário autorizado os mesmos privilégios.

Atualmente, muitos sistemas de IAM usam controle de acesso baseado em função (RBAC). No RBAC, os privilégios de cada usuário são baseados em sua função de trabalho e nível de responsabilidade. O RBAC ajuda a simplificar o processo de configuração de permissões dos usuários e mitiga os riscos de dar aos usuários privilégios maiores do que aqueles de que precisam.

Digamos que uma empresa esteja definindo permissões para um firewall de rede. Um representante de vendas provavelmente não teria acesso algum, pois seu trabalho não exige isso. Um analista de segurança de nível júnior pode ser capaz de visualizar as configurações do firewall, mas não alterá-las. O diretor de segurança da informação (CISO) teria acesso administrativo total. Uma API que integra o SIEM da empresa ao firewall pode ser capaz de ler os registros de atividades do firewall, mas não ver mais nada.

Para uma maior segurança, os sistemas de IAM também podem aplicar o princípio do menor privilégio às permissões de acesso do usuário. Muitas vezes associado a estratégias de cibersegurança zero trust, o princípio do privilégio mínimo afirma que os usuários só devem ter as permissões mais baixas necessárias para concluir uma tarefa, e os privilégios devem ser revogados assim que a tarefa for concluída.

De acordo com o princípio do menor privilégio, muitos sistemas de IAM têm métodos e tecnologias distintos para o gerenciamento de acesso privilegiado (PAM). O PAM é a disciplina da cibersegurança que supervisiona a segurança das contas e o controle de acesso para contas de usuários altamente privilegiadas, como administradores de sistema.

As contas privilegiadas são tratadas com mais cuidado do que outras funções do IAM porque o roubo dessas credenciais permitiria que os hackers fizessem o que quisessem. As ferramentas de PAM isolam identidades privilegiadas do resto, usando cofres de credenciais e protocolos de acesso just-in-time para segurança extra.

As informações sobre os direitos de acesso de cada usuário geralmente são armazenadas no banco de dados central do sistema de IAM como parte da identidade digital de cada usuário. O sistema de IAM utiliza essas informações para fazer cumprir os níveis de privilégio distintos de cada usuário.