O que são agentes de IA?

Não há uma arquitetura padrão para a criação de agentes de IA. Existem vários paradigmas para resolver problemas de várias etapas.

ReAct (raciocínio e ação)

Com esse paradigma, podemos instruir os agentes a “pensar” e planejar após cada ação executada e com cada resposta da ferramenta para decidir qual ferramenta usar em seguida. Esses ciclos do tipo pensar-agir-observar são usados para resolver problemas passo a passo e melhorar iterativamente as respostas.

Por meio da estrutura de comandos, os agentes podem ser instruídos a raciocinar lentamente e exibir cada “pensamento”.4 O raciocínio verbal do agente fornece um insight sobre como as respostas são formuladas. Nesse framework, os agentes atualizam continuamente seu contexto com novos raciocínios. Isso pode ser interpretado como uma forma de instruções por linha de pensamento.

ReWOO (raciocínio sem observação)

O método ReWOO, diferentemente do ReAct, elimina a dependência dos resultados das ferramentas para o planejamento de ações. Em vez disso, os agentes planejam com antecedência. O uso redundante de ferramentas é evitado ao antecipar quais ferramentas usar ao receber o comando inicial do usuário. Isso é desejável de uma perspectiva centrada no ser humano, pois o usuário pode confirmar o plano antes que ele seja executado.

O fluxo de trabalho do ReWOO é composto por três módulos. No módulo de planejamento, o agente antecipa suas próximas etapas com base em um comando do usuário. A próxima etapa envolve a coleta dos resultados produzidos ao solicitar essas ferramentas. Por último, o agente combina o plano inicial com os resultados das ferramentas para formular uma resposta. Esse planejamento antecipado pode reduzir consideravelmente o uso de tokens e a complexidade computacional, bem como as repercussões da falha de ferramentas intermediárias.5