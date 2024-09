O que é um chatbot?

A próxima geração de chatbots com recursos de IA generativa oferecerá funcionalidades ainda mais aprimoradas com sua compreensão de linguagem comum e consultas complexas, sua capacidade de se adaptar ao estilo de conversa de um usuário e uso de empatia ao responder às perguntas dos usuários. Os líderes empresariais podem ver claramente esse futuro: 85% dos executivos dizem que a IA generativa interagirá diretamente com os clientes nos próximos dois anos, conforme relatado no estudo The CEO's guide to generative AI, da IBV. Uma solução de inteligência artificial de nível empresarial pode capacitar as empresas a automatizar o autoatendimento e acelerar o desenvolvimento de experiências excepcionais para o usuário.

Os chatbots de perguntas frequentes não precisam mais ser pré-programados com respostas para definir perguntas: é mais fácil e rápido usar IA generativa em combinação com a base de conhecimento de uma organização para gerar respostas automaticamente para uma gama mais ampla de perguntas.

Enquanto os chatbots de IA conversacional podem digerir as perguntas ou comentários dos usuários e gerar uma resposta semelhante à humana, os chatbots de IA generativa podem dar um passo adiante, gerando novo conteúdo como produção. Esse novo conteúdo pode incluir texto, imagens e som de alta qualidade com base nos LLMs nos quais são treinados. As interfaces do chatbot com IA generativa podem reconhecer, resumir, traduzir, prever e criar conteúdo em resposta à consulta de um usuário sem a necessidade de interação humana.

Os chatbots de IA generativa de autoaprendizagem de nível corporativo, criados em uma plataforma de IA conversacional, estão melhorando de forma contínua e automática. Eles empregam algoritmos que aprendem automaticamente com as interações anteriores a melhor forma de responder às perguntas e melhorar o roteamento do fluxo de conversas.