Raciocínio e reconhecimento de intenção do usuário melhorados Nosso mecanismo de natural language understanding (NLU) utiliza um novo modelo de base fundamentado na arquitetura de transformação para entender melhor a linguagem humana e classificar solicitações com uma fração do esforço de treinamento. Bots de IA construídos no watsonx Assistant podem alcançar um nível excepcional de precisão na classificação, com uma média de apenas cinco exemplos de treinamento por tópico, simplificando fluxos de trabalho e economizando às equipes as horas, dias ou semanas de análise de dados anteriormente necessárias para treinar o assistente virtual para entender os clientes. Saiba mais sobre a nova arquitetura de transformador do watsonx Assistant