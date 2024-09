Alimentado por IA de ponta e processamento de linguagem natural (PLN) avançado, o chatbot do IBM watsonx Assistant já é profissional em compreender consultas de clientes, lidar com perguntas frequentes e orientar usuários em tarefas simples. Mas, se você quiser elevar o nível das experiências de conversação e a satisfação dos clientes, use as integrações.

Ao conectar sua base de conhecimento ao crescente número de canais e aplicativos web, você permite que seu assistente virtual:

- preste um atendimento abrangente e omnichannel aos clientes,

- busque dados em tempo real,

- automatize tarefas complexas e repetitivas sem esforço.