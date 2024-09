O construtor de automação unificado é uma ferramenta que permite às equipes criar automações rapidamente, reuni-las em skills e aumentar os investimentos já feitos em ferramentas de automação através da descoberta de suas automações no watsonx Orchestrate, colocando-as em funcionamento na organização inteira. Ao usar fluxos de trabalho, decisões, processamento de documentos, integrações de sistemas e RPA, os usuários podem acelerar o tempo de desenvolvimento, de implementação e o time-to-value. Os usuários também podem combinar sistemas internos, ferramentas de terceiros e skills pré-construídas para emprego em inúmeros casos de uso na empresa inteira.

Execuções de decisões

Capacidade de modelar e gerenciar decisões de negócios em uma interface de usuário (IU) fácil de usar e com pouco código. Através da integração com os recursos conversacionais do watsonx Orchestrate, os usuários são capazes de interagir com o sistema de modo mais eficiente, lançando mão de mecanismos de decisão e obtendo insights sem a necessidade de intervenção manual. A taxa de conversão é a seguinte: 3 execuções de decisões: 1 unidade de recurso (RU).

Execuções de atividades de fluxo de trabalho

Capacidade de criar e executar fluxos de trabalho por meio da automação de tarefas repetitivas, baseadas em regras ou manuais. Envolve o design, a execução e a otimização de uma série de tarefas ou processos interconectados no âmbito da organização. Os benefícios incluem aumento da produtividade, redução dos erros e agilização na conclusão das tarefas. A taxa de conversão é a seguinte: 10 execuções de atividades de fluxo de trabalho: 1 unidade de recurso (RU).

Processamento de documentos

Capacidade de processar documentos através da automação, como por exemplo extrair informações, interpretar conteúdos e organizar dados a partir de vários tipos de documentos. A taxa de conversão é a seguinte: 7 páginas processadas: 1 unidade de recurso (RU).

