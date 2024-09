A gratificação instantânea hoje é uma expectativa dos consumidores. Agora, é ainda mais vital que as empresas deem respostas rápidas e precisas em todas as fases da jornada do cliente. A tecnologia de chatbot com IA do watsonx Assistant oferece um excelente suporte 24 horas ao cliente, melhora o engajamento com o cliente, gera confiança e mantém um relacionamento de longo prazo com os clientes.