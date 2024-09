Recursos relacionados

Respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana, de uma única fonte Unifique a experiência do colaborador das ferramentas de RH por meio de uma única interface, totalmente integrada com seus sistemas de back-end, permitindo a automação de tarefas frequentemente necessárias. Utilizando sua interface de conversa, os funcionários obtêm respostas para suas perguntas urgentes em tempo real por meio da Web, Slack, Microsoft Teams ou dispositivos móveis. Conheça as integrações

Fácil criação de chatbot Permita que profissionais de RH sem experiência anterior com chatbot de IA criem e implementem rapidamente novos recursos. Habilidades previamente criadas, IA e automação aceleram a criação de bots de RH para uma implementação mais rápida e maior eficiência. Saiba mais sobre o construtor visual