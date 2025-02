O que é IA conversacional?

Com a adoção de dispositivos móveis na vida diária dos consumidores, as empresas precisam estar preparadas para fornecer informações em tempo real a seus usuários finais. Como as ferramentas de IA conversacional podem ser acessadas mais prontamente do que as forças de trabalho, os clientes podem se envolver mais rápida e frequentemente com as marcas. Esse suporte imediato permite que os clientes evitem longos tempos de espera na central de atendimento, levando a melhorias na experiência do cliente. À medida que a satisfação do cliente cresce, as empresas verão seu impacto refletido no aumento da fidelidade do cliente e na receita adicional de indicações.

As funcionalidades de personalização dentro da IA conversacional também oferecem aos chatbots a capacidade de oferecer recomendações aos usuários finais, permitindo às empresas vender produtos cruzados que os clientes podem não ter considerado inicialmente.