As empresas da atualidade perdem um tempo valioso em tarefas repetitivas de RH. Seja ao analisar longos documentos de políticas, alternar entre aplicativos pouco familiares ou lidar com processos complexos, atividades como suporte aos funcionários, aquisição de talentos, integração e avaliação de desempenho consomem muito tempo, afetando as prioridades estratégicas e a produtividade. Isso desvia o foco das prioridades estratégicas e prejudica a produtividade.

Os agentes de RH da IBM acessam um extenso catálogo de automação de IA conversacional pré-criado, também chamado de "fluxos de habilidades". Eles lidam com tarefas de RH complexas e relevantes, além de cumprirem os requisitos de conformidade e as políticas da empresa. Agora, os líderes de RH podem implementar esses agentes de forma muito mais rápida, permitindo o autoatendimento por meio de uma experiência confiável de conversa em linguagem natural.