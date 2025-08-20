O que é análise de sentimento?

Com mais maneiras para as pessoas expressarem seus sentimentos online, as organizações precisam de ferramentas poderosas para monitorar o que está sendo dito sobre elas e seus produtos e serviços quase em tempo real. De acordo com um relatório recente da Technology and Services Industry Association, com as empresas adotando a análise de sentimentos e começando a utilizá-la para analisar mais conversas e interações, será mais fácil identificar os pontos de atrito do cliente em cada etapa da jornada do cliente. 1

Entregue resultados mais objetivos a partir de avaliações de clientes

As ferramentas mais recentes de análise de sentimento com inteligência artificial (IA) ajudam as empresas a filtrar avaliações e pontuações líquidas de promotores (NPS) para viés pessoal e receber mais opiniões objetivas sobre sua marca, produtos e serviços. Por exemplo, se um cliente expressa uma opinião negativa com uma opinião positiva em uma avaliação, uma pessoa que avaliar a avaliação poderá rotulá-la como negativa antes de chegar às palavras positivas. A classificação de sentimento aprimorada por IA ajuda a classificar e classificar o texto de maneira objetiva para que isso não aconteça e ambos os sentimentos são refletidos.

Tenha maior escalabilidade dos programas de business intelligence

A análise de sentimentos permite que empresas com grandes quantidades de dados não estruturados analisem e extraiam insights significativos com rapidez e eficiência. Com a grande quantidade de texto gerada pelos clientes nos canais digitais, é fácil as equipes humanas ficarem sobrecarregadas com as informações. Ferramentas de análise do sentimento do cliente robustas, baseadas em nuvem e aprimoradas por IA ajudam as organizações a oferecer inteligência comercial a partir dos dados dos seus clientes em grande escala, sem gastar recursos desnecessários.

Faça monitoramento da reputação da marca em tempo real

Empresas modernas precisam responder rapidamente em uma crise. Opiniões expressas nas redes sociais, sejam verdadeiras ou não, podem destruir uma reputação de marca que levou anos para ser construída. Ferramentas robustas de análise de sentimento aprimoradas por IA ajudam os executivos a monitorar o sentimento geral em torno de sua marca para identificarem possíveis problemas e resolvê-los rápido.