O que é treinamento de modelo?

O processo de treinamento é a etapa mais crítica no ciclo de vida dos modelos de IA, desde sistemas de previsão criados com base em algoritmos de regressão linear básicos até as complexas redes neurais que alimentam a IA generativa.

O treinamento do modelo é a etapa de aprendizado de máquina (ML) em que ocorre o "aprendizado". No aprendizado de máquina, o aprendizado envolve o ajuste dos parâmetros de um modelo de ML. Esses parâmetros incluem as ponderações e os vieses nas funções matemáticas que compõem seus algoritmos. O objetivo desse ajuste é produzir respostas mais precisas. Os valores específicos para essas ponderações e vieses, que são o resultado final do treinamento do modelo, são a manifestação tangível do "conhecimento" do modelo.

Matematicamente, o objetivo desse aprendizado é minimizar uma função de perda que quantifica o erro das produções do modelo nas perguntas de treinamento. Quando a produção da função de perda fica abaixo de algum limite predeterminado – o que significa que o erro do modelo nas tarefas de treinamento é suficientemente pequeno – o modelo é considerado "treinado". No aprendizado por reforço, o objetivo é o contrário: em vez de minimizar uma função de perda, os parâmetros do modelo são otimizados para maximizar uma função de recompensa.



Na prática, o treinamento do modelo envolve um ciclo de coleta e seleção de dados, execução do modelo nesses dados de treinamento, medição da perda, otimização adequada dos parâmetros e teste do desempenho do modelo em conjuntos de dados de validação. Esse fluxo de trabalho prossegue de forma iterativa até que resultados satisfatórios sejam alcançados. O treinamento adequado também pode exigir o ajuste de hiperparâmetros – escolhas estruturais que influenciam o processo de aprendizagem, mas não são "aprendíveis" – em um processo chamado ajuste de hiperparâmetros.

Às vezes, um modelo já treinado pode passar por um ajuste fino para tarefas ou domínios mais específicos por meio de aprendizado adicional sobre novos dados de treinamento. Embora tanto o treinamento original do zero quanto o ajuste fino subsequente sejam "treinamento", o primeiro é normalmente chamado de "pré-treinamento" nesse contexto (para fins de desambiguação). O ajuste fino é um dos vários tipos de aprendizado por transferência, um termo genérico para técnicas de aprendizado de máquina que adaptam modelos pré-treinados para novos usos.