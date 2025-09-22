Guia de aprendizado de máquina para 2025

O aprendizado de máquina (ML) é o subconjunto da inteligência artificial (IA) concentrado em algoritmos que podem "aprender" os padrões dos dados de treinamento e, posteriormente, fazer inferências precisas sobre novos dados. Essa capacidade de reconhecimento de padrões permite que os modelos de aprendizado de máquina tomem decisões ou previsões sem instruções explícitas e codificadas. O aprendizado de máquina, e em particular o deep learning, é a base da maioria dos sistemas de IA modernos.