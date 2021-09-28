O que é rotulagem de dados?

As empresas integram software, processos e anotadores de dados para limpar, estruturar e rotular dados. Esses dados de treinamento se tornam a base para os modelos de aprendizado de máquina. Esses rótulos permitem que analistas isolem variáveis dentro dos conjuntos de dados, o que, por sua vez, possibilita a seleção dos melhores preditores de dados para os modelos de ML. Os rótulos identificam os vetores de dados apropriados a serem utilizados no treinamento do modelo, onde o modelo, então, aprende a fazer as melhores previsões.

Junto com a assistência de máquinas, as tarefas de rotulagem de dados exigem a participação de "human-in-the-loop (HITL)". O HITL aproveita o julgamento de "rotuladores de dados" humanos para criar, treinar, ajustar e testar modelos de ML. Eles ajudam a guiar o processo de rotulagem de dados alimentando os modelos com conjuntos de dados mais aplicáveis a um determinado projeto.

Dados rotulados vs. dados não rotulados



Os computadores usam dados rotulados e não rotulados para treinar modelos de ML, mas qual é a diferença?

Os dados rotulados são usados em aprendizado supervisionado, enquanto os dados não rotulados são usados em aprendizado não supervisionado.

Os dados rotulados são mais difíceis de adquirir e armazenar (ou seja, consomem mais tempo e são caros), enquanto os dados não rotulados são mais fáceis de adquirir e armazenar.

Os dados rotulados podem ser usados para determinar insights acionáveis (por exemplo, tarefas de previsão), enquanto os dados não rotulados são mais limitados em sua utilidade. Métodos de aprendizado não supervisionado podem ajudar a descobrir novos agrupamentos de dados, permitindo novas categorizações durante a rotulagem.

Os computadores também podem usar dados combinados para aprendizado semissupervisionado, o que reduz a necessidade de dados rotulados manualmente, ao mesmo tempo em que fornece um grande conjunto de dados anotados.