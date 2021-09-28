O que é rotulagem de dados?

A rotulagem de dados, ou anotação de dados, faz parte da etapa de pré-processamento no desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina (ML).
A rotulagem de dados requer a identificação de dados brutos (ou seja, imagens, arquivos de texto, vídeos) e, em seguida, a adição de um ou mais rótulos a esses dados para especificar seu contexto para os modelos, permitindo que o modelo de aprendizado de máquina faça previsões precisas.
A rotulagem de dados fundamenta diferentes casos de uso de aprendizado de máquina e deep learning, incluindo visão computacional e processamento de linguagem natural (NLP).
As empresas integram software, processos e anotadores de dados para limpar, estruturar e rotular dados. Esses dados de treinamento se tornam a base para os modelos de aprendizado de máquina. Esses rótulos permitem que analistas isolem variáveis dentro dos conjuntos de dados, o que, por sua vez, possibilita a seleção dos melhores preditores de dados para os modelos de ML. Os rótulos identificam os vetores de dados apropriados a serem utilizados no treinamento do modelo, onde o modelo, então, aprende a fazer as melhores previsões.
Junto com a assistência de máquinas, as tarefas de rotulagem de dados exigem a participação de "human-in-the-loop (HITL)". O HITL aproveita o julgamento de "rotuladores de dados" humanos para criar, treinar, ajustar e testar modelos de ML. Eles ajudam a guiar o processo de rotulagem de dados alimentando os modelos com conjuntos de dados mais aplicáveis a um determinado projeto.
Os computadores usam dados rotulados e não rotulados para treinar modelos de ML, mas qual é a diferença?
Os computadores também podem usar dados combinados para aprendizado semissupervisionado, o que reduz a necessidade de dados rotulados manualmente, ao mesmo tempo em que fornece um grande conjunto de dados anotados.
A rotulagem de dados é uma etapa crítica no desenvolvimento de um modelo de ML de alto desempenho. Embora a rotulagem pareça simples, nem sempre é fácil de implementar. Como resultado, as empresas devem considerar múltiplos fatores e métodos para determinar a melhor abordagem para a rotulagem. Como cada método de rotulagem de dados tem seus prós e contras, é recomendada uma avaliação detalhada da complexidade da tarefa, bem como do tamanho, escopo e duração do projeto.
Aqui estão alguns caminhos para rotular seus dados:
A desvantagem geral da rotulagem de dados é que, embora possa diminuir o tempo de escala de uma empresa, tende a ter um custo. Dados mais precisos geralmente melhoram as previsões do modelo, então, apesar de seu alto custo, o valor que oferece normalmente compensa o investimento. Como a anotação de dados oferece mais contexto aos conjuntos de dados, ela melhora o desempenho da análise exploratória de dados, bem como das aplicações de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA). Por exemplo, a rotulagem de dados produz resultados de pesquisa mais relevantes em plataformas de motores de busca e melhores recomendações de produtos em plataformas de e-commerce. Vamos explorar mais profundamente outros benefícios e desafios importantes:
A rotulagem de dados oferece a usuários, equipes e empresas maior contexto, qualidade e usabilidade. Mais especificamente, você pode esperar:
A rotulagem de dados não está isenta de desafios. Em particular, alguns dos desafios mais comuns são:
Independentemente da abordagem, as seguintes práticas recomendadas otimizam a precisão e eficiência da rotulagem de dados:
Embora a rotulagem de dados possa aumentar a precisão, qualidade e usabilidade em diversos contextos e setores, seus casos de uso mais proeminentes incluem:
O serviço de processamento de linguagem natural (NLP) para análises avançadas de texto.
Habilitar cargas de trabalho de IA e consolidar armazenamento primário e secundário de big data com armazenamento de objetos no local, líder no setor.
Veja, preveja e previna problemas com monitoramento remoto avançado alimentado por IA e visão computadorizada para ativos e operações.
Escale cargas de trabalho de IA para todos os seus dados, em qualquer lugar, com o IBM watsonx.data, um armazenamento de dados feito sob medida, construído em uma arquitetura aberta de data lakehouse.