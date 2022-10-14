O que é inspeção visual?

A inspeção visual é uma técnica para detectar defeitos a olho nu para garantir que o equipamento esteja funcionando corretamente ou que os produtos fabricados estejam sendo feitos de acordo com as especificações. Isso pode incluir inspeções visuais feitas pessoalmente ou remotamente usando imagens digitais.
Inspecionar equipamentos, produtos e materiais com o olho humano é a forma mais antiga e simples de inspeção visual. Ela ainda é usada atualmente na fabricação, no setor de energia e na área médica, pois é eficaz na detecção de defeitos no nível da superfície.
Na era pré-digital, os inspetores eram treinados para identificar defeitos, às vezes a olho nu e, em outros casos, usando as ferramentas mais simples, como luzes e lupas. Com o avanço de câmeras e drones portáteis de alta qualidade, a inspeção visual evoluiu para um novo estágio.
Atualmente, as empresas coletam imagens e vídeos digitais de máquinas, produtos fabricados e outros aspectos das operações físicas para realizar inspeções visuais. Inspeções com filmagens de vídeo e imagens podem ser feitas em tempo real a partir de um local remoto ou avaliadas mais tarde, quando as imagens coletadas por câmeras forem recuperadas.
O software que usa inteligência artificial (IA) também é usado hoje para automação da inspeção visual. Ao "ensinar" um computador a ler imagens e determinar quando elas atendem aos padrões aceitáveis, as empresas podem automatizar o processo de inspeção visual, economizando tempo e, às vezes, melhorando a precisão. Isso pode variar desde a identificação de corrosão nos topos de turbinas eólicas até a identificação de conectores defeituosos em componentes eletrônicos de produtos.
Um exemplo de integração da IA em sistemas de inspeção visual está no setor automotivo. Os fabricantes de automóveis de hoje usam imagens e deep learning para identificar defeitos de forma rápida e consistente no início do processo de produção.
Com essa tecnologia, também conhecida como inspeções visuais inteligentes, as organizações podem realizar inspeções com mais rapidez, precisão e economia em uma ampla variedade de ambientes. Ao empregar máquinas para realizar testes visuais, as empresas podem manter as pessoas fora de áreas perigosas e espaços confinados, como tanques de armazenamento, protegendo a segurança dos trabalhadores sem sacrificar os benefícios da inspeção visual.
A inspeção visual é uma forma de ensaio não destrutivo (NDT). Métodos não destrutivos permitem que os inspetores avaliem um sistema ou componente sem alterá-lo permanentemente. Além das inspeções visuais, o NDT também inclui técnicas de inspeção, como emissões, testes radiográficos, de raios-X e infravermelho e ultrassônicos.
NDT é um termo frequentemente usado em operações industriais ou de fabricação; no entanto, ele pode ser aplicado a vários outros setores. Por exemplo, um raio X para avaliar se uma pessoa tem um osso quebrado ou um revisor que avalia um documento e indica erros que precisam ser revisados também seriam tipos de NDT.
Como as inspeções visuais examinam apenas a superfície, as organizações costumam usá-las em conjunto com outros métodos de testes.
Cada setor e organização tem seu próprio processo para realizar inspeções visuais. No entanto, há semelhanças nos fluxos de trabalho de inspeção, frequentemente encontrados nos processos de inspeção visual. Elas incluem:
Uma vez estabelecido um processo, as organizações podem usar vários métodos para realizar inspeções visuais, incluindo:
A inspeção visual tem sido usada há muitos anos para garantir a qualidade e a segurança. Além disso, também oferece estes benefícios:
Quando o controle de qualidade e a segurança são fundamentais, a inspeção visual é utilizada, e pode ser necessária, inclusive nestes casos de uso:
Até recentemente, a inspeção visual era um processo difícil de automatizar. Os computadores ainda não haviam chegado ao nível do olho humano. No entanto, os mais recentes avanços nos recursos de IA tornaram os recursos de inspeção visual automatizada mais eficientes e precisos.
Um grande obstáculo que os engenheiros tiveram que superar é a incapacidade do computador de processar o conteúdo de uma imagem. A visão computacional ajudou a resolver esse problema. Esse processo permite que os computadores derivem informações significativas de imagens digitais, vídeos e outras entradas visuais. Os computadores agora não apenas podem processar a imagem, mas também podem gerar insights de dados que podem ser usados para adotar ações corretivas ou fazer recomendações.
Aqui estão alguns dos recursos oferecidos pela visão computacional:
