O que é inspeção visual?

Inspecionar equipamentos, produtos e materiais com o olho humano é a forma mais antiga e simples de inspeção visual. Ela ainda é usada atualmente na fabricação, no setor de energia e na área médica, pois é eficaz na detecção de defeitos no nível da superfície.

Na era pré-digital, os inspetores eram treinados para identificar defeitos, às vezes a olho nu e, em outros casos, usando as ferramentas mais simples, como luzes e lupas. Com o avanço de câmeras e drones portáteis de alta qualidade, a inspeção visual evoluiu para um novo estágio.

Atualmente, as empresas coletam imagens e vídeos digitais de máquinas, produtos fabricados e outros aspectos das operações físicas para realizar inspeções visuais. Inspeções com filmagens de vídeo e imagens podem ser feitas em tempo real a partir de um local remoto ou avaliadas mais tarde, quando as imagens coletadas por câmeras forem recuperadas.

O software que usa inteligência artificial (IA) também é usado hoje para automação da inspeção visual. Ao "ensinar" um computador a ler imagens e determinar quando elas atendem aos padrões aceitáveis, as empresas podem automatizar o processo de inspeção visual, economizando tempo e, às vezes, melhorando a precisão. Isso pode variar desde a identificação de corrosão nos topos de turbinas eólicas até a identificação de conectores defeituosos em componentes eletrônicos de produtos.

Um exemplo de integração da IA em sistemas de inspeção visual está no setor automotivo. Os fabricantes de automóveis de hoje usam imagens e deep learning para identificar defeitos de forma rápida e consistente no início do processo de produção.

Com essa tecnologia, também conhecida como inspeções visuais inteligentes, as organizações podem realizar inspeções com mais rapidez, precisão e economia em uma ampla variedade de ambientes. Ao empregar máquinas para realizar testes visuais, as empresas podem manter as pessoas fora de áreas perigosas e espaços confinados, como tanques de armazenamento, protegendo a segurança dos trabalhadores sem sacrificar os benefícios da inspeção visual.