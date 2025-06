O que é aprendizado supervisionado?

O aprendizado supervisionado usa um conjunto de dados de treinamento rotulados para entender as relações entre os dados de entrada e saída. Os cientistas de dados criam manualmente conjuntos de dados de treinamento contendo dados de entrada juntamente com os rótulos correspondentes. O aprendizado supervisionado treina o modelo para aplicar as saídas corretas às entradas em casos de uso do mundo real.

Durante o treinamento, o algoritmo do modelo processa grandes conjuntos de dados para explorar possíveis correlações entre entradas e saídas. Em seguida, o desempenho do modelo é avaliado com dados de teste para descobrir se ele foi treinado com sucesso. A validação cruzada é o processo de testar um modelo usando uma parte diferente do conjunto de dados.

A família de algoritmos de gradiente descendente, incluindo o gradiente descendente estocástico (SGD), são os algoritmos de otimização, ou algoritmos de aprendizado, mais comumente usados ao treinar redes neurais e outros modelos de aprendizado de máquina. O algoritmo de otimização do modelo avalia a precisão por meio da função de perda: uma equação que mede a discrepância entre as previsões do modelo e os valores reais.

A inclinação (ou gradiente) da função de perda é a principal métrica de desempenho do modelo. O algoritmo de otimização desce o gradiente para minimizar seu valor. Durante o treinamento, o algoritmo de otimização atualiza os parâmetros do modelo (suas regras operacionais, ou "configurações") para otimizar o modelo.