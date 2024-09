O que é regressão logística?

Pode ser difícil entender a chance logarítmica em uma análise de dados de regressão logística. Como resultado, é comum exponenciar as estimativas beta para transformar os resultados em uma razão de chance (OR), facilitando a interpretação dos resultados. A OR representa a chance de que um resultado ocorra dado um evento específico, em comparação com a chance de o resultado ocorrer na ausência desse evento. Se a OR for maior que 1, o evento estará associado a uma chance maior de gerar um resultado específico. Por outro lado, se a OR for menor que 1, o evento estará associado a uma chance menor de ocorrência desse resultado. Com base na equação acima, a interpretação de uma razão de chance pode ser denotada da seguinte forma: a chance de sucesso muda em exp(cB_1) vezes para cada aumento de unidade c em x. Para usar um exemplo, digamos que estivéssemos estimando a chance de sobrevivência no Titanic, dado que a pessoa era do sexo masculino, e a razão de chance para homens era de 0,0810. Interpretaríamos a razão de chance como se a chance de sobrevivência dos homens diminuísse por um fator de 0,0810 quando comparada à das mulheres, mantendo todas as outras variáveis constantes.