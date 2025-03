Dependendo de seu orçamento, da necessidade de velocidade e da precisão exigida, cada tipo de algoritmo - supervisionado, não supervisionado, semissupervisionado ou de reforço - tem suas próprias vantagens e desvantagens.

Por exemplo, os algoritmos de decision trees são usados tanto para prever valores numéricos (problemas de regressão) quanto para classificar dados em categorias. As decision trees usam uma sequência ramificada de decisões vinculadas que podem ser representadas por um diagrama de árvore. Uma das principais vantagens das decision trees é que elas são mais fáceis de validar e auditar do que uma rede neural. A má notícia é que elas podem ser mais instáveis do que outros preditores de decisão.



Em geral, há muitas vantagens no aprendizado de máquina que as empresas podem aproveitar para obter novas eficiências. Isso inclui o aprendizado de máquina que identifica padrões e tendências em grandes volumes de dados que os seres humanos talvez não detectem. E essa análise requer pouca intervenção humana: basta alimentar o conjunto de dados de interesse e deixar que o sistema de aprendizado de máquina monte e refine seus próprios algoritmos, que melhorarão continuamente com a entrada de mais dados ao longo do tempo. Os clientes e usuários podem desfrutar de uma experiência mais personalizada, pois o modelo aprende mais com cada experiência com aquela pessoa.



No lado negativo, o aprendizado de máquina requer grandes conjuntos de dados de treinamento precisos e sem viés. GIGO é o fator operacional: garbage in/garbage out. A coleta de dados suficientes e a existência de um sistema robusto o suficiente para executá-los também podem consumir muitos recursos.

O aprendizado de máquina também pode ser propenso a erros, dependendo da entrada. Com uma amostra muito pequena, o sistema pode produzir um algoritmo perfeitamente lógico que esteja completamente errado ou seja enganoso. Para evitar desperdício de orçamento ou desagradar os clientes, as organizações devem agir de acordo com as respostas somente quando houver alta confiança no resultado.