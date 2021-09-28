O que é reconhecimento de fala?

Embora o reconhecimento de fala costume ser confundido com o reconhecimento de voz, o reconhecimento de fala se concentra na tradução da fala de um formato verbal para um texto, enquanto o reconhecimento de voz busca apenas identificar a voz de um usuário específico.

A IBM desempenhou um papel importante no reconhecimento de fala desde o início, lançando o “Shoebox” em 1962. Esta máquina tinha a capacidade de reconhecer 16 palavras diferentes, avançando o trabalho inicial realizado pelos Laboratórios Bell na década de 1950. No entanto, a IBM não parou por aí e continuou a inovar ao longo dos anos, lançando a aplicação VoiceType Simply Speaking em 1996. Este software de reconhecimento de fala tinha um vocabulário de 42.000 palavras, suportava inglês e espanhol e incluía um dicionário ortográfico de 100.000 palavras.

Embora a tecnologia de fala tivesse um vocabulário limitado nos primeiros dias, hoje ela é utilizada em diversos setores, como automotivo, tecnologia e saúde. Sua adoção só tem acelerado nos últimos anos devido aos avanços em deep learning e big data.Pesquisas (link fora de ibm.com) mostram que esse mercado deve valer USD 24,9 bilhões até 2025.