O que é implementação do modelo?

A implementação em tempo real envolve a integração de um modelo pré-treinado em um ambiente de produção capaz de tratar imediatamente as entradas e saídas de dados. Esse método permite que os modelos de ML online sejam atualizados continuamente e gerem previsões rapidamente à medida que novos dados chegam.

Previsões instantâneas podem levar a uma melhor experiência do usuário e aumentar o engajamento do usuário. Porém, a implementação em tempo real também exige uma infraestrutura de computação de alto desempenho, com tempos de resposta rápidos e cache para gerenciar solicitações síncronas de baixa latência.

A implementação em tempo real pode ser implementada para aplicações de IA, como mecanismos de recomendação, que atendem rapidamente às sugestões, ou chatbots, que fornecem suporte em tempo real para clientes.