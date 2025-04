O que é experiência do usuário (UX)?

A experiência do usuário, geralmente abreviada como UX, refere-se à experiência geral que um cliente ou usuário tem ao interagir com um produto, sistema ou serviço. A UX considera todos os sentimentos do usuário em relação ao produto ou serviço, inclusive a facilidade de uso, a acessibilidade, o design visual, as funções da interface do usuário e o impacto emocional do uso do produto para fazer uma avaliação.

É um campo multidisciplinar que envolve muitos stakeholders, com base em princípios de design, psicologia, engenharia e negócios, para criar experiências intuitivas e agradáveis para o usuário por meio de pesquisa com usuários e compreensão das necessidades do usuário. A abordagem de design centrado no usuário foi inventada pela primeira vez por Don Norman, que na época trabalhava para a Apple como Apple Fellow.1 Ele é conhecido como o “pai da experiência do usuário” e cunhou pela primeira vez o termo e a definição de experiência do usuário em 1993. Mais tarde, ele cofundou o Nielsen Norman Group, uma empresa de pesquisa e consultoria de UX.

A UX visa atender às necessidades e expectativas dos usuários, garantindo que o produto ou serviço seja fácil de navegar, responsivo e eficiente. Isso envolve entender as preferências do usuário e os comportamentos do cliente. Esse feedback pode ser coletado por meio de entrevistas com usuários, pesquisas e testes de usabilidade do design da web ou do aplicativo da empresa. A meta dos profissionais de UX é identificar os pontos problemáticos que podem prejudicar a experiência e lidar com eles com escolhas de design bem pensadas para produzir produtos melhores. O design da UX é iterativo, o que significa que evolui ao longo do tempo por meio de testes, feedback e refinamento contínuo.

Existem vários estágios-chave do processo, incluindo pesquisa, arquitetura da informação, wireframing, prototipagem e testes com usuários. O design de uma UX eficaz não se concentra apenas na estética. Também considera o fluxo funcional de interações e a satisfação emocional do usuário por meio de importantes princípios de design. Uma experiência de usuário bem projetada pode melhorar significativamente a satisfação, a retenção e até mesmo os resultados de negócios do usuário, ao promover a confiança e o engajamento.