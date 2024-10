A maior diferença entre CSAT, Pontuação líquida do promotor(NPS) e Pontuação de esforço do cliente (CES) é que eles medem diferentes aspectos das experiências dos clientes e usam diferentes escalas de classificação para o engajamento do cliente.



CSAT é uma pesquisa de clientes em tempo real relacionada a um produto ou serviço específico. A limitação da métrica CSAT é que ela não fornece uma visão completa e contínua do sentimento do cliente e seu relacionamento de longo prazo com a organização.

Por outro lado, o NPS mede a fidelidade do cliente: "Qual é a probabilidade de você recomendar (a organização/produto/serviço) a um amigo ou colega?" O objetivo desse tipo de pesquisa pode ajudar a dar uma visão mais abrangente da organização ou do seu produto. O NPS vai além das pesquisas de CSAT e oferece uma visão das expectativas dos clientes.

O CES mede a facilidade para um cliente usar um produto ou serviço ou concluir uma tarefa dentro de uma organização. O CES pode complementar o CSAT e o NPS prevendo a rotatividade de clientes e o número de clientes satisfeitos com a conclusão do processo. Ao utilizar as três métricas, uma organização pode ter várias medidas para considerar ao se comparar com outros concorrentes.

Independentemente da métrica que uma organização escolha usar, a abordagem de atendimento ao cliente é influente e importante para construir fortes conexões emocionais com o cliente.