O que é customer care?

Customer care e atendimento ao cliente, juntos, ajudam a criar uma experiência positiva para o cliente, ou seja, a impressão geral que uma pessoa tem ao interagir com sua empresa. Ambos são essenciais, mas existem diferenças sutis em como são implementados.

Customer care de alta qualidade é proativo. As necessidades dos clientes ao longo da jornada do comprador são atendidas de maneira proativa, fazendo com que os clientes se sintam auxiliados. Isso, por sua vez, ajuda a criar uma conexão emocional entre o cliente e a empresa.

O atendimento ao cliente é reativo. Aqui, o foco é ajudar o cliente a resolver problemas ou responder dúvidas anteriores à compra, seja por autoatendimento ou por meio da equipe de suporte ao cliente.

Se uma empresa negligenciar o customer care, a experiência de atendimento ao cliente pode sofrer um impacto negativo. Por exemplo, quando um chatbot de um website não é capaz de fornecer informações essenciais sobre um produto, é mais provável que os clientes se frustrem e entrem em contato com um agente de serviço para obter ajuda. Isso coloca uma carga maior na equipe de suporte para que resolver o problema rapidamente e mitiguem qualquer efeito de uma experiência negativa.

Para alcançar o melhor atendimento ao cliente, sua equipe de atendimento ao cliente deve resolver as necessidades do cliente rapidamente e com o menor número possível de interações com o cliente. De acordo com a McKinsey (link externo à ibm.com), os executivos por muito tempo se concentraram em melhorar pontos de contato específicos, negligenciando as necessidades do cliente como um todo. A McKinsey observa que, à medida que as expectativas do cliente evoluem, as empresas devem considerar a experiência do cliente desde a primeira visita ao website até a resolução de problemas após uma compra.

De acordo com a Forrester (link externo à ibm.com), o atendimento ao cliente é a categoria impulsionadora de maior impacto para a experiência do cliente em empresas B2B, ofuscando categorias como produtos e preços. No entanto, as empresas devem equilibrar o customer care com os custos, como mão de obra, treinamento para atendimento ao cliente e instalações. Por exemplo, a Humana descobriu que das mais de 1 milhão de chamadas recebidas por mês, a maioria dos provedores optou imediatamente por ignorar o sistema interactive voice response (IVR), embora mais de 60% dessas chamadas estivessem relacionadas a perguntas rotineiras, pré-atendimento, com respostas bem definidas. Ao mudar para um agente virtual com IA, a Humana tratou as consultas com cerca de um terço do custo do sistema anterior.