Um atendimento ao cliente omnichannel é assistência e aconselhamento para clientes em uma rede integrada e contínua de dispositivos e pontos de contato. As empresas com um atendimento ao cliente omnichannel robusto podem manter, de forma consistente, ótimas experiências para seus cliente, independentemente do canal de comunicação.

O crescimento de canais digitais e de novas tecnologias de comunicação tem permitido que empresas adotem uma abordagem omnichannel no atendimento ao cliente. Ao fazê-lo, elas podem gerenciar interações entre vários canais, como centrais de atendimento, bate-papos na web, SMS, mensagens, e-mail e mídia social. Por exemplo, uma conversa com o suporte ao cliente pode começar no Twitter, continuar com mensagens de texto e terminar com uma chamada telefônica, tudo por meio de uma experiência conectada e contínua. Os clientes não precisam parar e explicar o seu problema a cada interação no canal.

As expectativas dos clientes também mudaram junto com os avanços tecnológicos. Em uma pesquisa recente realizada pela Forrester, até 2022, pontos de contato digitais irão influenciar mais de 57% das vendas de varejo nos EUA. Hoje, os clientes esperam interações eficientes entre lojas, experiências perfeitas independentemente do canal, assim como uma notificação rápida de pedidos e disponibilidade de coleta.

Além disso, a pandemia da COVID-19 acelerou a migração para o digital em todos os setores. Os negócios B2B e B2C também foram forçados a atualizar as abordagens de vendas isoladas e a dinâmica complexa de compras para fornecer um suporte ao cliente e experiência fluídos1.