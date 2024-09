Tempo é dinheiro, especialmente no atendimento ao cliente. Quando o chatbot não entende seu cliente e vice-versa, você perde dinheiro porque perde vendas e clientes. Perde orçamento quando os atendentes precisam trabalhar mais e por mais tempo para ajudar seus clientes. Supere isso com um assistente com tecnologia de IA que entenda as solicitações dos clientes na primeira vez e automatize respostas e ações com a integração descomplicada com os sistemas de back-end, sua base de conhecimento e processos.

Os resultados podem ser radicais. No Banco Bradesco, o watsonx Assistant respondeu corretamente a 96% de todas as consultas dos clientes, oferecendo respostas rápidas, consistentes e precisas em vários idiomas. Isso também significa que você pode encontrar seus clientes onde eles estiverem, em qualquer canal de – voz, celular, redes sociais, e-mail, plataformas de mensagens, canais de autoatendimento, portal do cliente ou comunidade de clientes – com uma plataforma de chatbot de atendimento ao cliente baseada em IA útil e eficiente.