O que é a IA conversacional?

A IA conversacional começa pensando em como seus possíveis usuários podem querer interagir com seu produto e as principais perguntas que eles podem ter. Você pode usar ferramentas de IA conversacional para fornecer a eles informações relevantes. Nesta seção, veremos maneiras de iniciar a criação e o planejamento de uma IA conversacional.



1. Encontre uma lista de perguntas frequentes (FAQs) para seus usuários finais



As perguntas frequentes são a base do processo de desenvolvimento da IA conversacional. Eles ajudam você a definir as principais necessidades e interesses de seus usuários finais, o que, em contrapartida, aliviará o volume de chamadas para sua equipe de suporte. Se você não tem uma lista de FAQs disponível para o seu produto, então elabore uma com sua equipe de sucesso do cliente para definir uma lista de perguntas adequadas que servirão de base para a sua IA conversacional.

Por exemplo, digamos que você faz parte de um banco. Sua lista inicial de perguntas frequentes pode ser:

Como posso acessar a minha conta?



Onde posso encontrar número de roteamento e conta?



Quando receberei meu cartão de débito?



Como posso desbloquear meu cartão de débito?



Como posso solicitar um talão de cheques?



Como posso entrar em contato com um gerente local?

Você sempre pode incluir mais perguntas à lista ao longo do tempo, então, comece com uma pequena sequência de perguntas para fazer o protótipo do processo de desenvolvimento para uma IA conversacional.



2. Use FAQs para desenvolver objetivos em sua feramenta de IA conversacional



Suas perguntas frequentes formam a base de objetivos, ou intenções, expressas nos inputs do usuário, como o acesso a uma conta. Depois de definir seus objetivos, você pode conectá-los a uma ferramenta de IA conversacional do mercado, como o watsonx Assistant, como intenções.

A partir daqui, será necessário treinar sua IA conversacional com diferentes formas de formular ou perguntar esse tipo de informações. Se consideramos o exemplo "como posso acessar a minha conta", você pode pensar em outras frases que os usuários pode usar ao conversar com um representante de suporte, como "como fazer login", "como redefinir senha", "cadastrar uma conta" e assim por diante.

Se você não tiver certeza de outras frases que seus clientes podem usar, faça uma parceria com suas equipes de análise de dados e suporte. Se suas ferramentas de análise de dados de chatbot estiverem configuradas adequadamente, as equipes de análise de dados podem minerar dados da web e investigar outras consultas de dados de busca do site. Como alternativa, eles também podem analisar dados de transcrição de conversas de bate-papo na web e centros de atendimento. Se suas equipes analíticas não estão preparadas para este tipo de análise, então suas equipes de suporte também podem fornecer insights valioso sobre as maneiras mais comuns de formular perguntas usadas pelos clientes.



3. Use metas para entender e identificar substantivos e palavras-chave relevantes



Pense em substantivos, ou entidades, que estão relacionados com suas intenções. Neste exemplo, nos concentramos na conta bancária de um usuário. Como resultado, faz sentido criar uma entidade relacionada às informações da conta bancária.

Vários valores podem se enquadrar nessa categoria de informação, como "nome do usuário", "senha", "número da conta" e assim por diante.

Para entender as entidades que envolvem intenções específicas do usuário, você pode usar as mesmas informações que foram coletadas de ferramentas ou equipes de suporte para desenvolver metas ou intenções. Esses substantivos podem anteceder ou suceder a pergunta principal.



4. Junte todas as informações para criar um diálogo significativo com o seu usuário.



Todos esses elementos trabalham juntos para criar uma conversa com seu usuário final. As intenções permitem que a máquina decifre o que o usuário está pedindo e as entidades atuam como uma maneira de fornecer respostas relevantes. Por exemplo, você pode imaginar o diálogo entre uma IA conversacional e um usuário que esqueceu sua senha se desenrolar da seguinte forma:

Juntos, metas e substantivos (ou intenções e entidades, como a IBM® gosta de chamá-los) são usados para criar um fluxo lógico de conversa com base nas necessidades do usuário. Se você está pronto para criar sua própria IA conversacional, experimente a versão lite do watsonx Assistant da IBM sem custo.