A página Visão geral do Analytics fornece um resumo das interações do chatbot.Você pode visualizar a quantidade de tráfego durante um período de tempo selecionado, bem como as intenções e entidades que foram reconhecidas com mais frequência nas conversas do usuário.

Você pode escolher suas métricas: se deseja visualizar a análise de dados do chatbot para um único dia, uma semana, um mês ou um trimestre. Em cada caso, os pontos de dados no gráfico se ajustam a um período de medição apropriado. Por exemplo, ao visualizar um gráfico de um dia, os dados são apresentados em valores por hora, mas ao visualizar um gráfico de uma semana, os dados são exibidos por dia. Uma semana sempre vai de domingo a sábado. Você também pode criar períodos de tempo personalizados, como uma semana que vai de quinta-feira à quarta-feira seguinte ou um mês que começa em qualquer data diferente do dia primeiro.