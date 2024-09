O que é experiência digital?

A jornada do cliente pode começar e terminar digitalmente, então criar uma experiência digital contextualizada e coesiva que atenda às necessidades do cliente é mais urgente do que nunca. E os resultados de uma experiência do cliente (CX) melhorada são tangíveis: como a consultoria McKinsey descobriu, clientes satisfeitos tendem a gastar mais e permanecer leais a uma organização por mais tempo. Eles também relataram uma correlação, em vários setores, entre clientes satisfeitos e custos mais baixos, além de níveis mais altos de produtividade dos funcionários.1

Com um número cada vez maior de pontos de contato digitais, o gerenciamento da experiência digital tornou-se uma tarefa complexa, mas que pode ajudar a atrair novos usuários, diferenciar organizações da concorrência e inspirar lealdade do cliente. Uma boa experiência digital é geralmente intuitiva, centrada no cliente e reduz ou elimina tempos de inatividade. Com o aumento da funcionalidade da inteligência artificial conversacional e dos chatbots, também é possível reduzir custos e criar experiências digitais personalizadas, escaláveis e automatizadas em linguagem natural.

Independentemente do canal específico, uma interação digital superior promove boas relações com os clientes e incentiva a retenção. E, por outro lado, uma má experiência digital ou funcionalidade ruim pode ter um impacto negativo na reputação e lucratividade de uma organização. Isso é particularmente verdadeiro em um mundo com prioridade digital, onde os clientes tendem a migrar para um concorrente ou levar seus negócios para outro lugar caso fiquem insatisfeitos com sua experiência em um ponto de contato digital.

As experiências digitais não devem existir no vácuo, mas sim como parte intencional e abrangente da estratégia completa de uma organização. É importante pensar na experiência digital como uma parte complementar da experiência geral do cliente e da experiência do usuário (UX). Entender a experiência digital permite que as organizações sejam mais proativas na criação de processos simplificados que melhor envolvem clientes em potencial, satisfazem os usuários atuais e aprimoram as experiências dos funcionários. Com uma estratégia de experiência digital bem pensada e bem elaborada, organizações e prestadores de serviços podem facilitar uma experiência contínua que informa e encanta os usuários.