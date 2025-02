O que é análise conversacional?

A Gartner prevê que, até 2026, as implementações de IA conversacional em centros de contato reduzirão os custos de mão de obra dos agentes em USD 80 bilhões1. À medida que mais engajamento dos clientes com as organizações passa a ser mediado por tais aplicações, esse campo tornou-se um componente crítico do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Esse tipo de análise dedica-se a entender conteúdo, contexto, intenção, sentimento e outros aspectos relevantes das conversas. O objetivo é obter insights práticos para melhorar as experiências dos clientes, aprimorar a qualidade do serviço e ajudar os gerentes a tomarem decisões de negócios melhor embasadas.

Os principais componentes da análise conversacional são:



Processamento de linguagem natural (PLN) : PLN é um ramo da inteligência artificial (IA) que ajuda os computadores a entenderem e interpretarem a linguagem humana. A análise conversacional depende fortemente de técnicas de PLN para extrair significado e contexto de entradas de texto ou voz.

Análise de sentimento: envolve a determinação do sentimento ou o tom do cliente presente na fala humana. Isso ajuda as empresas a medir a satisfação do cliente e identificar possíveis problemas ou dúvidas.

Reconhecimento de intenção: o reconhecimento de intenção é o entendimento do propósito ou do objetivo por trás da consulta ou do pedido de um cliente. Com ele, as empresas podem dar respostas relevantes e melhorar a eficácia das interações nas conversas.

Análise da jornada do cliente: a análise conversacional pode ser utilizada para analisar interações dos clientes em múltiplos pontos de contato e receber informações sobre a jornada com a empresa.

Monitoramento de desempenho: as empresas podem utilizar software de análise conversacional para acompanhar o desempenho de suas interfaces conversacionais, como dashboards de autoatendimento equipados com chatbots. Isso inclui a medição de KPIs como tempos de resposta, taxas de resolução e identificação de áreas que precisam de melhoria.

Extração de tópicos: a análise conversacional pode identificar os principais tópicos ou assuntos das conversas. Isso ajuda as empresas a se dedicarem às questões mais relevantes e identificarem tendências ou padrões nas consultas dos clientes.