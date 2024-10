O que é o ajuste fino de parâmetros com eficiência (PEFT)?

Com o ajuste fino de parâmetros com eficiência, é possível alinhar eficiência e performance, ajudando as instituições a aproveitar ao máximo os recursos de computação e diminuir os gastos com armazenamento. Com os métodos PEFT, modelos transformadores como GPT-3, LLaMA e BERT conseguem aproveitar o conhecimento acumulado nos parâmetros do pré-treinamento, entregando resultados melhores do que sem esse refinamento.

O PEFT é frequentemente utilizado em aprendizado por transferência, onde modelos treinados em uma tarefa são aplicados em outra relacionada. Por exemplo, um modelo treinado para classificação de imagens pode ser utilizado na detecção de objetos. Se um modelo base é grande demais para ser totalmente re-treinado ou se a nova tarefa difere da original, o PEFT pode ser a solução ideal.