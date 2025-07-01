O desempenho de um modelo de IA geralmente é medido usando um conjunto de testes, comparando as saídas do modelo com as previsões no conjunto de testes de base. Os insights obtidos com a avaliação do desempenho ajudam a determinar se um modelo está pronto para a implementação no mundo real ou se precisa de ajustes ou treinamento adicional.

Aqui estão alguns fatores que podem afetar o desempenho de um modelo de aprendizado de máquina: