O que é uma matriz de confusão?

A precisão do modelo não é uma métrica de avaliação totalmente informativa para classificadores. Por exemplo, imagine que executamos um classificador em um conjunto de dados de cem instâncias. A matriz de confusão do modelo mostra apenas um falso negativo e nenhum falso positivo; o modelo classifica corretamente todas as outras instâncias de dados. Portanto o modelo tem uma precisão de 99%. Embora aparentemente desejável, alta precisão não é, por si só, um indicativo de excelente desempenho do modelo. Por exemplo, digamos que nosso modelo vise classificar doenças altamente contagiosas. Essa classificação incorreta de 1% representa um risco enorme. Assim, outras métricas de avaliação podem ser utilizadas para apresentar uma imagem melhor do desempenho do algoritmo de classificação.