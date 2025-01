O que é um conjunto de dados?

As organizações geralmente trabalham com três tipos principais de conjuntos de dados, normalmente classificados com base no tipo de dados que manipulam:

Conjuntos de dados estruturados

Conjuntos de dados não estruturados

Conjuntos de dados semiestruturados

As organizações frequentemente usam vários tipos de conjuntos de dados em combinação para compatibilidade com estratégias abrangentes de análise de dados. Por exemplo, uma empresa de varejo pode analisar dados de vendas estruturados juntamente com avaliações de clientes não estruturadas e análises da web semiestruturadas para obter melhores insights sobre o comportamento e as preferências dos clientes.