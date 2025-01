O que é big data?

O termo "big data" é frequentemente usado de forma ampla, criando ambiguidade em relação a seu significado exato.

Big data é mais do que quantidades maciças de informações. Em vez disso, é um ecossistema complexo de tecnologias, metodologias e processos usados para capturar, armazenar, gerenciar e analisar vastos volumes de dados diversificados.

O conceito de big data surgiu pela primeira vez em meados da década de 1990, quando os avanços nas tecnologias digitais significaram que as organizações começaram a produzir dados a taxas sem precedentes. Inicialmente, esses conjuntos de dados eram menores, normalmente estruturados e armazenados em formatos tradicionais.

No entanto, à medida que a Internet cresceu e a conectividade digital se espalhou, o big data realmente nasceu. Uma explosão de novas fontes de dados, desde transações online e interações em redes sociais até telefones móveis e dispositivos de IOT, criou um conjunto de informações em rápido crescimento.

Essa disparada na variedade e no volume de dados levou as organizações a encontrar novas formas de processar e gerenciar dados com eficiência. As primeiras soluções, como o Hadoop, introduziram o processamento distribuído de dados, em que os dados são armazenados em vários servidores ou "clusters", em vez de em um único sistema.

Essa abordagem distribuída permite o processamento paralelo—significando que as organizações podem processar grandes conjuntos de dados mais eficientemente dividindo a carga de trabalho em clusters—e permanece crítico até hoje.

Ferramentas mais recentes, como o Apache Spark, o analytics engine de código aberto, introduziram a computação in-memory. Isso permite que os dados sejam processados diretamente na memória principal do sistema (RAM), para obter tempos de processamento muito mais rápidos do que a leitura tradicional do armazenamento em disco.

À medida que o volume de big data crescia, as organizações também buscavam novas soluções de armazenamento. Os data lakes se tornaram críticos como repositórios escaláveis para dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, oferecendo uma solução de armazenamento flexível sem exigir esquemas predefinidos (consulte “Armazenamento de big data” abaixo para obter mais informações).

A computação em nuvem também surgiu para revolucionar o ecossistema de big data. Os principais provedores de nuvem começaram a oferecer opções de armazenamento e processamento escaláveis e econômicas.

As organizações poderiam evitar o investimento significativo necessário em hardware no local. Em vez disso, elas podem aumentar ou diminuir o armazenamento de dados e a capacidade de processamento conforme a necessidade, pagando apenas pelos recursos que usam.

Essa flexibilidade democratizou o acesso à ciência de dados e à análise de dados, disponibilizando insights para organizações de todos os tamanhos, não apenas para grandes empresas com orçamentos substanciais de TI.

O resultado é que o big data agora é um ativo crítico para organizações em vários setores, impulsionando iniciativas em business intelligence, inteligência artificial e aprendizado de máquina.