O que é manutenção preditiva?

As estratégias de manutenção e nível de maturidade dependem de fatores como custo do ativo/substituição, criticidade do ativo, padrões de uso e impacto da falha na segurança, no ambiente, nas operações, nas finanças e na imagem pública. A manutenção preditiva é uma das três principais estratégias de manutenção usadas pelas empresas, sendo as outras a manutenção reativa, que corrige falhas quando elas ocorrem e a manutenção preventiva, que depende de um cronograma de manutenção predefinido para identificar falhas. Como a manutenção preditiva é proativa, ela aprimora a manutenção preventiva, fornecendo insights contínuos sobre a condição real do equipamento em vez de confiar na condição esperada do equipamento segundo uma linha de base histórica. Com a manutenção preditiva, a manutenção corretiva só é realizada quando há necessidade, evitando assim custos de manutenção desnecessários e tempo de inatividade da máquina. A manutenção preditiva utiliza dados históricos e de falhas a partir de séries temporais para prever a condição potencial futura do equipamento e, assim, antecipar problemas. Isso permite que as empresas otimizem o planejamento de manutenção e melhorem a confiabilidade.

A manutenção preditiva também se diferencia da manutenção preventiva pela diversidade e amplitude dos dados em tempo real usados no monitoramento do equipamento. Várias técnicas de monitoramento de condições, como análises de som (acústica ultrassônica), temperatura (térmica), lubrificação (óleo, fluidos) e vibração, podem identificar anomalias e fornecer avisos antecipados sobre possíveis problemas. O aumento da temperatura em um componente, por exemplo, pode indicar bloqueios no fluxo de ar ou desgaste; vibrações incomuns podem indicar desalinhamento de partes móveis; alterações de ruído podem fornecer avisos antecipados de defeitos que não podem ser detectados pelo ouvido humano.