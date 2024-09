O tempo médio para reparo (MTTR) é o principal indicador de desempenho (KPI) que pode oferecer vários benefícios às organizações, incluindo:



Minimizando o tempo de inatividade: o MTTR pode ajudar as organizações a minimizar o tempo de inatividade identificando áreas de melhoria no processo de reparo. Ao acompanhar o MTTR ao longo do tempo, as organizações podem identificar padrões e tendências nos tempos de reparo e tomar medidas para melhorar a disponibilidade do sistema.

Melhorar a confiabilidade do sistema: o MTTR pode ajudar as organizações a identificar componentes ou sistemas propensos a falhas e a tomar medidas para melhorar sua confiabilidade e capacidade de manutenção. Ao reduzir o número de incidentes em um determinado período, as organizações podem gastar menos tempo com reparos e aumentar o tempo de atividade do sistema.

Redução dos custos de reparo: acompanhando o MTTR e identificando áreas de melhoria, as organizações podem reduzir os custos de reparo ao aprimorar a eficiência do processo de reparo.Isso pode abranger a simplificação dos procedimentos de reparo, a capacitação de técnicos em novas tecnologias e a diminuição da necessidade de reparos emergenciais dispendiosos.

Aumentando a satisfação do cliente: ao reduzir o tempo de inatividade e aumentar a confiabilidade do sistema, as organizações podem aprimorar a satisfação do cliente.Isso pode levar ao aumento da fidelidade do cliente, à repetição de negócios e a referências positivas de boca a boca.