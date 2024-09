O que é uma análise de causa raiz?

Esta é a etapa mais importante do processo de RCA. Neste ponto, a equipe já coletou todas as informações necessárias e começa a debater os fatores causais. Para eficácia da análise da causa raiz é necessário abertura para todas as possíveis causas subjacentes do problema, portanto todos os membros da equipe de RCA devem entrar na fase de tempestade de ideias com a mente aberta. Evite tentativas de determinar as causas raiz até que todas as possibilidades sejam identificadas e avaliadas. Iniciar o processo de investigação de incidentes com ideias preconcebidas pode distorcer os resultados e dificultar a tarefa de determinar a verdadeira causa raiz.