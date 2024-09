A Riyadh Airports Company (RAC) está pronta o Aeroporto Internacional King Khalid (KKIA) da Riyadh em uma porta de entrada de show-stopping habilitada para a Internet das Coisas (IoT) para a Arábia Saudita. A iniciativa Vision 2030 do Reino Unido transforma os pontos fortes de seu país em um plano ousado para uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa. Isso inclui a privatização de ativos de propriedade do estado anterior, como aeroportos; a RAC agora gerencia operações e manutenção do KKIA.

O primeiro passo nessa transformação: lidar com as operações diárias do lado ar e do lado terra, incluindo sistemas de manutenção complexos que garantem que ativos críticos, como equipamentos de segurança, escadas rolantes e ar-condicionado, estejam funcionando sem problemas. A equipe de operações de manutenção do KKIA estava rastreando mais de 50.000 ativos individuais com vários sistemas de manutenção e inventário isolados. E fluxos de trabalho existentes datados de 1980.

Mais de uma dúzia de prestadores de serviços trabalham no KKIA, e os processos manuais do aeroporto levaram a desafios de comunicação caros e frustrantes. "Alguém levantava um problema por e-mail, e a pessoa que gerenciava o turno não o via", diz Muhammad Al-Qurashi, Gerente do Centro de Manutenção e Operações e Gerente de Produto de Sistema da RAC. "Muitos e-mails seriam enviados sobre um único problema, e o problema permaneceu sem solução."

Priorizar ordens de trabalho era igualmente problemático. Os indivíduos – que tinham diferentes graus de conhecimento e experiência – tomavam decisões às vezes desavisadas sobre quais ordens de serviço eram mais urgentes.