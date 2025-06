O que é o Apache Kafka?

O RabbitMQ é um broker de mensagens popular de código aberto que permite que aplicações, sistemas e serviços se comuniquem por meio da tradução de protocolos de mensagens. Como o Kafka começou como um broker de mensagens (e ainda pode ser usado como um) e o RabbitMQ é compatível com um modelo de mensagens de publicação/inscrição (entre outros), o Kafka e o RabbitMQ são frequentemente comparados como alternativas. No entanto, eles servem a finalidades diferentes e são projetados para lidar com vários tipos de casos de uso. Por exemplo, os tópicos do Kafka podem ter vários inscritos, enquanto cada mensagem do RabbitMQ pode ter apenas um. Além disso, os tópicos do Kafka são duráveis, enquanto as mensagens do RabbitMQ são excluídas depois de consumidas.

Ao escolher entre eles, é essencial considerar as necessidades específicas de sua aplicação, como rendimento, durabilidade das mensagens e latência. O Kafka é adequado para fluxo de eventos em grande escala, enquanto o RabbitMQ se destaca em cenários que exigem roteamento flexível de mensagens e processamento de baixa latência.