O que é manutenção preditiva?

Os benefícios de uma estratégia de manutenção preditiva se concentram em torno da antecipação de falhas e defeitos de equipamentos, reduzindo os custos de manutenção e operação, otimizando o tempo e os recursos e melhorando o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos. A Deloitte relatou em 2022 que a PdM (manutenção preditiva) pode resultar em uma redução de 5-15% no tempo de inatividade das instalações e em um aumento de 5-20% na produtividade da mão de obra.1 A manutenção preditiva também tem um impacto benéfico na sustentabilidade operacional, minimizando o uso e o desperdício de energia.

Otimizar o desempenho e o tempo de atividade dos ativos pode reduzir custos. O aviso antecipado de possíveis falhas resultará em menos interrupções, bem como redução da manutenção planejada ou do tempo de inatividade não planejado. Uma maior visibilidade contínua das condições aumentará a confiabilidade e a durabilidade do equipamento ao longo de sua vida útil. O uso da IA pode prever com mais precisão as operações futuras. Este último benefício é fundamental em um mundo onde o aumento dos preços e eventos imprevisíveis, como a pandemia e os desastres naturais relacionados com o clima, expuseram a necessidade de uma melhor previsão de estoques de peças sobressalentes e custos de mão de obra, além de um menor impacto ambiental das operações.

A produtividade pode ser aumentada reduzindo as operações de manutenção ineficientes, permitindo uma resposta mais rápida aos problemas por meio de fluxos de trabalho inteligentes e automação, e munindo técnicos, cientistas de dados e funcionários em toda a cadeia de valor com os melhores dados para a tomada de decisões. O resultado se traduz em métricas aprimoradas, como tempo médio entre falhas (MTBF) e tempo médio para reparo (MTTR), condições de trabalho mais seguras para funcionários e ganhos em receita e rentabilidade.