Um software integrado de gerenciamento do ciclo de vida de ativos que otimiza a manutenção e a confiabilidade de seus equipamentos e infraestrutura críticos. A única solução que foi reconhecida como líder nos relatórios EAM e APM do Verdantix Green Quadrant pelos recursos líderes do setor de seu pacote de otimização de ativos integrado e impulsionado por IA.