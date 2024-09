Software de gerenciamento de ativos de TI

Eleve os investimentos em TI para hardware, software e muito mais Um sistema eficiente de gerenciamento de ativos de TI pode ajudar as organizações a tomar decisões comerciais mais bem informadas. Gerencie, monitore e acompanhe o uso de sua licença de software, estado dos ativos de hardware, contratos e muito mais com o Maximo IT. Ter uma fonte única da verdade torna o rastreamento de ativos mais fácil e eficiente, com impacto positivo no gerenciamento de inventário e também na integração de novas equipes. Um bom processo de ITAM deve fornecer dados de ativos em tempo real sobre o estado de todos os seus dispositivos e ajuda você a melhorar a utilização dos ativos e a produtividade do usuário.