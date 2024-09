Práticas ineficientes, falta de visibilidade entre o campo e o back office e processos desatualizados baseados em papel impedem o gerenciamento de atendimento de campo eficiente. Esses desafios podem afetar seus resultados e levar ao aumento dos custos, à redução da qualidade de dados e à diminuição das taxas de correções na primeira vez (FTFRs).

Com o gerenciamento de atendimento de campo do IBM Maximo, você pode aprimorar suas operações de atendimento de campo com programação avançada, despacho inteligente e acesso móvel a informações de ativos críticos. Essa solução permite que as equipes de manutenção e despacho trabalhem juntas, sem dificuldades, e que os técnicos resolvam os problemas de forma rápida e eficiente e, ao mesmo tempo, melhorem a satisfação do cliente.