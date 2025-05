Maximo Real Estate And Facilities Management

Instituições de ensino devem formar cidadãos exemplares e preparar futuros trabalhadores para o mercado de trabalho, enquanto enfrentam cortes anuais de verbas. Para reduzir despesas, frequentemente precisam cortar pessoal, aumentar o número de matrículas ou diminuir os custos com as instalações. A solução IBM Maximo Real Estate and Facilities foi desenvolvida para lidar com esses desafios. Ao otimizar a manutenção e as operações, as instituições podem reduzir as necessidades de pessoal, atender a um número maior de alunos e atividades, e planejar e executar com mais eficiência a conservação das instalações.